Подписание Минских соглашений 11 и 12 февраля 2015 года было вынужденным шагом для Петра Порошенко, так как в противном случае продвижение войск ЛДНР привело бы к непредсказуемым последствиям для киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский политолог Виталий Третьяков

Зеленский рвётся в НАТО, но забывает о главном © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

«Чуть позже они стали заявлять, что выполнять Минские соглашения они не будут. Поскольку Запад заставляет их вести переговоры под эгидой «нормандского формата» в рамках Минской переговорной группы, Киев всякий раз выдвигает абсурдные требования», — рассказал политолог.

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Недавно глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о резком обострении обстановки на юго-востоке страны, подчеркнув, что «мирного процесса уже нет». А глава украинской делегации на переговорах в Контактной группе, экс-президент Украины Леонид Кравчук призвал «на каждый выстрел отвечать выстрелом».