По его словам, Минские соглашения зафиксировали поражение ВСУ и то, что территории, которые считались «оккупированными», остаются вне юрисдикции Украины. На том театре военных действий это была капитуляция.
«Чуть позже они стали заявлять, что выполнять Минские соглашения они не будут. Поскольку Запад заставляет их вести переговоры под эгидой «нормандского формата» в рамках Минской переговорной группы, Киев всякий раз выдвигает абсурдные требования», — рассказал политолог.
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Недавно глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о резком обострении обстановки на юго-востоке страны, подчеркнув, что «мирного процесса уже нет». А глава украинской делегации на переговорах в Контактной группе, экс-президент Украины Леонид Кравчук призвал «на каждый выстрел отвечать выстрелом».