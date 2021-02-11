Что-то делать для своего тела, считает Лорак, нужно каждый день. Причем начинать занятие, разумеется, стоит с разминки, чтобы не повредить мышцы, ну а дальше — простой и всем понятный комплекс из старой-доброй советской гимнастики.
«Приседания для упругих ягодиц: 3 подхода по 20 раз. Пресс — 40-50 раз. Прыжки. Ноги на ширине плеч, в процессе выпрыгивания руки подымаются вверх. Отжимания от пола — 20 раз», — написала Лорак.
Певица уточнила, что если времени совсем нет, то забрасывать занятия нельзя, просто в загруженный день их можно заменить планкой, выполнение которой займет всего 3-5 минут, а результаты даст хорошие. После тренировки артистка рекомендует принять контрастный душ и только потом завтракать.
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Ани Лорак, по паспорту Каролина Куек, родилась в Черновицкой области, известна как украинская певица. Несмотря на периодические нападки радикалов, Лорак все больше времени проводит в России и даже купила особняк в Подмосковье.