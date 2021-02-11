Украинская певица 42-летняя Ани Лорак поделилась с поклонниками секретом подтянутой фигуры и напомнила, что февраль - самое время начать готовиться к пляжному сезону. Какой именно комплекс упражнений посоветовала артистка, можно прочитать в ее Instagram в записи, датированной 9 февраля

«Любимчик Сталина» предложил Ани Лорак пожениться © Пресс-служба телеканала «Россия 1» | Пресс-служба телеканала «Россия 1» | Перейти в фотобанк

«Приседания для упругих ягодиц: 3 подхода по 20 раз. Пресс — 40-50 раз. Прыжки. Ноги на ширине плеч, в процессе выпрыгивания руки подымаются вверх. Отжимания от пола — 20 раз», — написала Лорак.

Певица уточнила, что если времени совсем нет, то забрасывать занятия нельзя, просто в загруженный день их можно заменить планкой, выполнение которой займет всего 3-5 минут, а результаты даст хорошие. После тренировки артистка рекомендует принять контрастный душ и только потом завтракать.

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Ани Лорак, по паспорту Каролина Куек, родилась в Черновицкой области, известна как украинская певица. Несмотря на периодические нападки радикалов, Лорак все больше времени проводит в России и даже купила особняк в Подмосковье.