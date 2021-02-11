Если Украина прекратит импорт электроэнергии из России и Белоруссии, то она будет вынуждена ограничить внутреннее потребление, что цинично по отношению к потребителям. Об этом в интервью Украина.ру рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

По словам эксперта, Украина в настоящее время находится на пороге энергетического кризиса, запасов угля на тепловых электростанциях осталось совсем мало, но Киев пассивно ждет весны в надежде, что ситуация решится сама собой.

«Хотя сейчас и потеплело, скоро опять будет морозная неделя, и если прекратить импорт электроэнергии, то Украина будет вынуждена ограничивать внутреннее потребление со всеми вытекающими последствиями. Такое можно делать, только если цинично наплевать на своих потребителей. На пиках потребления импортом покрывают до 10% всех потребностей, это много», — сказал Марунич.

Дмитрий Марунич: Если Россия в ответ на водную блокаду Крыма перестанет снабжать Украину электричеством, первой остановится промышленность © РИА Новости, Нина Зотина

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Ранее стало известно, что Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества. Поводом для этого стали аварии, которые произошли на двух украинских электростанциях, а также «критическая ситуация с обеспеченностью электростанций углем». За зиму запасы угля на Украине сократились впятеро и сейчас составляют полмиллиона тонн.