Ни одного убедительного доказательства того, что на Украину поставляется уголь из неподконтрольных Киеву территорий, нет, уверен сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По словам эксперта, Украина находится на пороге энергетического кризиса, запасов угля на тепловых электростанциях осталось совсем мало, но Киев пассивно ждет весны в надежде, что ситуация решится сама собой.

Дмитрий Марунич: Если Россия в ответ на водную блокаду Крыма перестанет снабжать Украину электричеством, первой остановится промышленность © РИА Новости, Нина Зотина Тарасом Козаком.

«Я нигде не видел хоть сколько-нибудь убедительного доказательства, что поставки оттуда на Украину имели место. Разговоров было очень много о том, что что-то везут, чуть ли не через Белоруссию, но одно дело написать на заборе или в интернет-издании, и совсем другое — привести доказательства», — сказал эксперт.

Он отметил, что даже если поставки имеют место, то это объемы, не имеющие существенного значения, — по словам Марунича, в Донбассе также упали объемы добычи угля.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Козака, а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Официальным основанием для введения санкций стало якобы то, что Козак был замешан в схемах поставок угля с территории ЛДНР.