По словам эксперта, Украина находится на пороге энергетического кризиса, запасов угля на тепловых электростанциях осталось совсем мало, но Киев пассивно ждет весны в надежде, что ситуация решится сама собой.
Марунич отметил, что официально экономические отношения с Россией и республиками Донбасса запрещены — за это вводятся санкции, как это произошло в случае с владельцем закрытых оппозиционных телеканалов Тарасом Козаком.
«Я нигде не видел хоть сколько-нибудь убедительного доказательства, что поставки оттуда на Украину имели место. Разговоров было очень много о том, что что-то везут, чуть ли не через Белоруссию, но одно дело написать на заборе или в интернет-издании, и совсем другое — привести доказательства», — сказал эксперт.
Он отметил, что даже если поставки имеют место, то это объемы, не имеющие существенного значения, — по словам Марунича, в Донбассе также упали объемы добычи угля.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Козака, а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.
Официальным основанием для введения санкций стало якобы то, что Козак был замешан в схемах поставок угля с территории ЛДНР.