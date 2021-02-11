Львиная доля поставок угля в Украину приходится на Россию – это логистически удобно и дешевле, чем поставлять из других источников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

По словам эксперта, Украина находится на пороге энергетического кризиса, запасов угля на тепловых электростанциях осталось совсем мало, но Киев пассивно ждет весны в надежде, что ситуация решится сама собой.

Дмитрий Марунич: Если Россия в ответ на водную блокаду Крыма перестанет снабжать Украину электричеством, первой остановится промышленность © РИА Новости, Нина Зотина

«Своего угля просто не хватает, плюс нет антрацита вообще — он весь остался на неподконтрольных территориях. В прошлом году до трети всего угля поставлялось из-за границы. Львиная доля поставок — Россия, потому что это логистически удобно, есть доставка железнодорожным транспортом, и в конечном итоге российский уголь дешевле, чем поставки из других источников», — рассказал Марунич.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Ранее стало известно, что запасы угля на украинских теплоэлектростанциях упали до исторического минимума и составляют 455 тысяч тонн. По словам главного диспетчера НЭК «Укрэнерго» Виталия Зайченко, склады угольных электростанций изношены до уровня, который, наверное, является самым низким за весь период независимости Украины.