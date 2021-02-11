По словам эксперта, Украина находится на пороге энергетического кризиса, запасов угля на тепловых электростанциях осталось совсем мало, но Киев пассивно ждет весны в надежде, что ситуация решится сама собой.
Марунич отметил, что в прошлом году на Украине наблюдалось резкое падение государственной добычи — почти на 15%. Крупнейший частный добытчик в стране, компания ДТЭК, пока не раскрывает данные за прошлый год, однако эксперт уверен, что они как минимум не нарастили добычу, а если и нарастили, то незначительно.
«Своего угля просто не хватает, плюс нет антрацита вообще — он весь остался на неподконтрольных территориях. В прошлом году до трети всего угля поставлялось из-за границы. Львиная доля поставок — Россия, потому что это логистически удобно, есть доставка железнодорожным транспортом, и в конечном итоге российский уголь дешевле, чем поставки из других источников», — рассказал Марунич.
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Ранее стало известно, что запасы угля на украинских теплоэлектростанциях упали до исторического минимума и составляют 455 тысяч тонн. По словам главного диспетчера НЭК «Укрэнерго» Виталия Зайченко, склады угольных электростанций изношены до уровня, который, наверное, является самым низким за весь период независимости Украины.