Ранее Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о реформировании военно-промышленного комплекса, согласно которому госконцерн будет ликвидирован.
«Мы ожидаем, что утверждение законопроекта произойдет до конца апреля, и до конца июня мы планируем обеспечить трансформацию и ликвидацию "Укроборонпрома" и создание оборонного холдинга "Оборонные системы Украины"», — сказал Гусев.
По его словам, единственным акционером нового холдинга будет Кабинет министров Украины.
В настоящее время в госконцерн входят около 100 предприятий, работающих в пяти отраслях ВПК, в том числе в разработке и изготовлении оружия и техники, научной деятельности и экспортно-импортных операциях.