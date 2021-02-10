Ликвидация концерна «Укроборонпром» в рамках законопроекта о реформировании ВПК произойдет до конца июня. Об этом 10 февраля на пресс-конференции заявил гендиректор госконцерна Юрий Гусев

Привет олигарху. Почему Россия отказалась от украинских колёс © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

«Мы ожидаем, что утверждение законопроекта произойдет до конца апреля, и до конца июня мы планируем обеспечить трансформацию и ликвидацию "Укроборонпрома" и создание оборонного холдинга "Оборонные системы Украины"», — сказал Гусев.

По его словам, единственным акционером нового холдинга будет Кабинет министров Украины.

В настоящее время в госконцерн входят около 100 предприятий, работающих в пяти отраслях ВПК, в том числе в разработке и изготовлении оружия и техники, научной деятельности и экспортно-импортных операциях.