«Это конфиденциальные переговоры. Мы в курсе санкций и ведем с правительством США по этому поводу переговоры», — сказал она.
Ранее представитель «Газпрома» заявил, что компания рассчитывает завершить строительство датского участка газопровода к апрелю этого года.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода протяженностью 2460 километров общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности, страны Прибалтики и Украина.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, осталось достроить примерно 148 километров газопровода. Из них в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.