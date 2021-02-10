Германия и США ведут переговоры относительно магистрального газопровода «Северный поток-2», содержание которых пока не раскрывается. Об этом 10 февраля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя правительства Германии Ульрику Деммер

«Это конфиденциальные переговоры. Мы в курсе санкций и ведем с правительством США по этому поводу переговоры», — сказал она.

Ранее представитель «Газпрома» заявил, что компания рассчитывает завершить строительство датского участка газопровода к апрелю этого года.

«Северный поток – 2» стал одной из важнейших тем мировой политики © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности, страны Прибалтики и Украина.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, осталось достроить примерно 148 километров газопровода. Из них в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.