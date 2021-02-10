В честь Дня святого Валентина администрация зоопарка в Николаеве проводит необычную акцию, которая призвана помочь забыть несчастную любовь. Об идее 10 февраля рассказали в Facebook зоопарка

Николаевский зоопарк вслед за многими зоопарками мира анонсировал шуточную акцию, посвященную Дню святого Валентина.

Директор Одесского зоопарка сразился за самку в образе быка © Скриншот из видео Одесский Зоопарк

«Эта акция направлена помочь освободиться от бремени несчастной любви для того, чтобы отыскать новую, настоящую! А еще подобные акции направлены на помощь зоопаркам, ведь они являются платными, и эти благотворительные взносы идут на содержание животных», — говорится в сообщении.

Чтобы поквитаться с обидчиком, необходимо сделать благотворительный перевод на счет Николаевского зоопарка до 14:00 14 февраля, а имя «негодяя» и скрин с подтверждением оплаты отправить на адрес nikozoo.nauka@gmail.com.

Видео с процессом уничтожения тараканов-«бывших» будет опубликовано на странице зоопарка в Facebook.