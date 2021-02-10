Николаевский зоопарк вслед за многими зоопарками мира анонсировал шуточную акцию, посвященную Дню святого Валентина.
Посетителям предлагается назвать именами своих бывших возлюбленных тараканов, которых потом съедят ящерицы или лягушки в зоопарке. Это задумано как символическая месть негодяям или негодяйкам, которые их обидели.
«Эта акция направлена помочь освободиться от бремени несчастной любви для того, чтобы отыскать новую, настоящую! А еще подобные акции направлены на помощь зоопаркам, ведь они являются платными, и эти благотворительные взносы идут на содержание животных», — говорится в сообщении.
Чтобы поквитаться с обидчиком, необходимо сделать благотворительный перевод на счет Николаевского зоопарка до 14:00 14 февраля, а имя «негодяя» и скрин с подтверждением оплаты отправить на адрес nikozoo.nauka@gmail.com.
Видео с процессом уничтожения тараканов-«бывших» будет опубликовано на странице зоопарка в Facebook.