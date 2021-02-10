Сотрудники полиции задержали активистов организации «Патриоты - За жизнь», на которых напали праворадикалы из «Национального корпуса». Об этом 10 февраля сообщает Telegram-канал «Политика Страны»

В среду, 10 февраля, праворадикалы из «Нацкорпуса» Андрея Билецкого в центре украинской столицы в Тверском тупике атаковали своих оппонентов из организации «Патриоты — За жизнь», которую возглавляет депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа» Илья Кива.

По словам самого Кивы, радикалы в количестве двух сотен человек пришли к зданию, где активисты «Патриотов — За жизнь» намеревались провести турнир по боксу. Они попытались проникнуть на территорию спорткомплекса, однако их оппонентам удалось отбить атаку. Таким образом, обе стороны разделил забор, через который они кричали речевки и забрасывали друг друга файерами и камнями.

Судя по опубликованным видео, полиция на месте событий не препятствовала националистам. Ультраправым удалось поймать некоего мужчину, в котором они опознали сторонника «Патриотов — За жизнь», после чего его избили и прокололи колеса автомобиля. Все это происходило на глазах у представителей правоохранительных органов, которые, однако, не вмешивались в происходящее.

В конечном итоге полицейские попали на территорию спорткомплекса, после чего под одобрительные крики неонацистов они принялись задерживать активистов «Патриотов — За жизнь».

Зеленскому не отмыться: Кива мобилизует «Патриотов — За Жизнь» © скриншот с видео Hromadske.tv

Поводом к этому стало закрытие по решению президента Украины Владимира Зеленского трех телеканалов, которые связывают с сопредседателем «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком. Праворадикалы поддержали данный шаг главы государства, а Кива пообещал в противовес мобилизовать свою организацию.

Это уже не первое столкновение «Патриотов — За Жизнь» и «Нацкорпуса». Летом прошлого года под Харьковом неонацисты атаковали автобус со сторонниками Кивы.