Накануне пресс-служба «Голоса» опубликовала новый состав политсовета партии. Притулы в нем не оказалось. Это, по его словам, дало почву для домыслов об уходе шоумена из политики со стороны людей «я у мамы политолог» и массмедиа.
По его словам, «многим этого хотелось бы, многим я мешаю и путаю карты, в принципе».
Притула заверил, что ещё в прошлом году принял решение сделать что-то, что изменило бы ситуацию стране, и пришел для этого в политику.
«С тех пор у меня ничего не изменилось. Мои планы остаются стабильными, с амбициями все в порядке… Игрок на поле. Притула в игре. Мяч на моей стороне. Ответ не заставит себя ждать. Всем остальным я обещаю достаточно интересный и насыщенный 2021 год», — сказал шоумен.
На выборах городского головы Киева в прошлом году Притула занял третье место, уступив Виталию Кличко и Александру Попову. За Притулу отдали голоса менее восьми процентов жителей столицы.