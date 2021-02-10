Бывший зампредседателя партии «Голос», телеведущий Сергей Притула не собирается уходить из политики. Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном 10 февраля в Facebook

Притула в эфире радио поддержал слушателя-антисемита © Facebook Сергій Притула - офіційна сторінка

По его словам, «многим этого хотелось бы, многим я мешаю и путаю карты, в принципе».

Притула заверил, что ещё в прошлом году принял решение сделать что-то, что изменило бы ситуацию стране, и пришел для этого в политику.

«С тех пор у меня ничего не изменилось. Мои планы остаются стабильными, с амбициями все в порядке… Игрок на поле. Притула в игре. Мяч на моей стороне. Ответ не заставит себя ждать. Всем остальным я обещаю достаточно интересный и насыщенный 2021 год», — сказал шоумен.

На выборах городского головы Киева в прошлом году Притула занял третье место, уступив Виталию Кличко и Александру Попову. За Притулу отдали голоса менее восьми процентов жителей столицы.