В среду, 10 февраля, праворадикалы из «Национального корпуса» Андрея Билецкого в центре украинской столицы атаковали своих оппонентов из организации «Патриоты - За жизнь», которую возглавляет депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа» Илья Кива. Подробности происшествия приводят украинские СМИ и участники событий в соцетях

Сообщается, что националисты пытаются заблокировать одно из зданий в Тверском тупике.

«Прямо сейчас активисты "Нацкорпуса" блокируют базу боевиков Кивы-Медведчука, которые готовились к провокациям в столице», — заявили праворадикалы.

Зеленскому не отмыться: Кива мобилизует «Патриотов — За Жизнь» © скриншот с видео Hromadske.tv

Судя по опубликованным фото и видео, активисты «Патриотов — За жизнь» находятся на территории, огороженной забором, неонацисты закидывают их файерами, те в ответ забрасывают их камнями.

Telegram-канал PavlovskyNews приводит комментарий присутствующего на месте событий главы штаба «Национального корпуса» Сергея Жорина, который утверждает, что соратники Кивы стреляют в оппонентов, а у националистов «достаточно сил вынести оттуда каждого подонка».

К месту противостояния уже прибыли правоохранители.

«Патриоты — За Жизнь» — общественное движение во главе с Кивой, неофициально считается силовым крылом ОПЗЖ. Ранее ультраправый «Нацкорпус» распространил информацию, согласно которой члены «Патриотов — За Жизнь» готовятся прибыть в Киев из других регионов Украины, радикалы пообещали помешать акциям оппонентов. Позднее стало известно, что националисты блокировали автобус в Харькове, в котором, по их сведениям, в столицу направлялись соратники «Оппозиционной платформы».

Поводом к этому стало закрытие по решению президента Украины Владимира Зеленского трех телеканалов, которые связывают с сопредседателем «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком. Праворадикалы поддержали данный шаг главы государства, а Кива пообещал в противовес мобилизовать свою организацию.

Это уже не первое столкновение «Патриотов — За Жизнь» и «Нацкорпуса». Летом прошлого года под Харьковом неонацисты атаковали автобус со сторонниками Кивы.