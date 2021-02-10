В Офисе президента рассматривают несколько кандидатов на должность премьер-министра Украины. Об этом 10 февраля сообщает Telegram-канал Vesti.ua со ссылкой на источники в ОП

Как утверждают журналисты, первый из возможных кандидатов на кресло премьера — министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов. Отмечается, что он единственный из министров, кто был на дне рождения президента Владимира Зеленского, а это «может говорить о доверии президента».

«Ещё одного кандидата лоббирует Ринат Ахметов, и это… Владимир Гройсман. Считается, что Гройсман более опытный и без шлейфа негатива, как у того же [экс-премьера Арсения] Яценюка (которого тоже активно пиарят на каналах Ахметова)», — говорится в паблике.

Гройсман и лесбийская любовь. На Украине разгорелся библиотечный скандал © kmu.gov.ua Юлия Тимошенко. Причем ее политические амбиции «вызывают опасения у Зеленского», отмечают авторы ресурса.

Также отмечается, что, по данным источника в Офисе Зеленского, назначение Юрия Витренко на пост первого вице-спикера — вопрос решенный, его назначение должно стать гарантией продолжения «прозападных реформ».

В начале февраля Гройсман заявил, что снова готов стать премьер-министром, но считает необходимым получить мандат на парламентских выборах.

С 1 января на Украине поднялись тарифы на газ, что вызвало недовольство у граждан и спровоцировало так называемые тарифные протесты. Это, в свою очередь, активизировало разговоры о возможной смене Кабмина.