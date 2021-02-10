Во Львовской области семилетняя девочка отравилась после того, как попила сока из пакетика. Содержимое пакетика ужаснуло даже экспертов, рассказали на днях в эфире 5-го канала

Девочка сделала глоток из пакетика с апельсиновым соком и почувствовала горький привкус.

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Однако это не помогло — вскоре девочку забрали в больницу. На лечении от последствий отравления она провела 4 дня, по анализам у нее определили повышенный уровень ацетона.

По словам врачей, не идет речи о кишечной инфекции, но налицо отравление.

Специалисты из лаборатории заявили, что ничего подобного сгустку, оказавшемуся в пакетике сока, в своей практике не встречали. Они предположили, что это результат размножения бактерий.

В магазине изъяли весь сок этой марки. Отмечается, что продукция не была просрочена.