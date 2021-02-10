Девочка сделала глоток из пакетика с апельсиновым соком и почувствовала горький привкус.
Мать девочки сообщила, что в пакетике оказался непонятный сгусток, возможно, из плесени или грибка. Поэтому она сразу сделала дочери промывание желудка.
Однако это не помогло — вскоре девочку забрали в больницу. На лечении от последствий отравления она провела 4 дня, по анализам у нее определили повышенный уровень ацетона.
По словам врачей, не идет речи о кишечной инфекции, но налицо отравление.
Специалисты из лаборатории заявили, что ничего подобного сгустку, оказавшемуся в пакетике сока, в своей практике не встречали. Они предположили, что это результат размножения бактерий.
В магазине изъяли весь сок этой марки. Отмечается, что продукция не была просрочена.