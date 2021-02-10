Ранее Саакашвили призвал митингующих, которые выступают в Грузии с требованием снять коронавирусные ограничения, продолжать в том же духе и «ломать хребет системе».
«МИД Украины в очередной раз предостерегает украинских граждан, являющихся публичными лицами, от призывов к акциям неповиновения в дружественном государстве Грузия», — написал Николенко и добавил ссылку на комментарий МИД относительно заявлений Саакашвили.
МЗС України вкотре застерігає українських громадян, які є публічними особами, від закликів до акцій непокори в дружній іноземній державі Грузії.— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 10, 2021
Коментар щодо звинувачень Михеїла Саакашвілі ➡️ https://t.co/1qyaM1vPte pic.twitter.com/TmicfUCTkK
В ведомстве отметили, что подобные действия могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела Грузии, чего Украина себе позволить не может.
Николенко также добавил, что нападки Саакашвили в адрес украинского посла в Грузии Игоря Долгова «не содержат никаких доказательств, кроме эмоций обвиняющего».
Ранее Долгов раскритиковал Саакашвили за его призывы к грузинским гражданам продолжать протесты, в ответ на что экс-президент Грузии назвал посла «глубоко коррумпированным» дипломатом, действующим против интересов Украины, и пообещал добиться того, чтобы таких послов не было у обеих стран.