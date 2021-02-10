Спикер МИД Украины Олег Николенко предостерег экс-президента Грузии, главу украинского исполкома Нацсовета реформ Украины Михаила Саакашвили от призывов к акциям неповиновения в Грузии. Он написал об этом в своем Twitter 10 февраля

Саакашвили пообещал избавиться от посла Украины в Грузии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«МИД Украины в очередной раз предостерегает украинских граждан, являющихся публичными лицами, от призывов к акциям неповиновения в дружественном государстве Грузия», — написал Николенко и добавил ссылку на комментарий МИД относительно заявлений Саакашвили.

МЗС України вкотре застерігає українських громадян, які є публічними особами, від закликів до акцій непокори в дружній іноземній державі Грузії.



Коментар щодо звинувачень Михеїла Саакашвілі ➡️ https://t.co/1qyaM1vPte pic.twitter.com/TmicfUCTkK — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 10, 2021

В ведомстве отметили, что подобные действия могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела Грузии, чего Украина себе позволить не может.

Николенко также добавил, что нападки Саакашвили в адрес украинского посла в Грузии Игоря Долгова «не содержат никаких доказательств, кроме эмоций обвиняющего».

Ранее Долгов раскритиковал Саакашвили за его призывы к грузинским гражданам продолжать протесты, в ответ на что экс-президент Грузии назвал посла «глубоко коррумпированным» дипломатом, действующим против интересов Украины, и пообещал добиться того, чтобы таких послов не было у обеих стран.