Турчинов рассказал, что «Европейская солидарность» теоретически готова войти в парламентскую коалицию со «Слугой народа», если депутаты из президентской партии «прозреют и захотят работать на свою страну».
«Одна из задач, почему я согласился возглавить штаб "Европейской солидарности", — это как раз попытка объединить демократические, конструктивные силы, чтобы, взяв большинство в Верховной Раде, сформировать компетентное правительство и обеспечить динамичное развитие страны, ее европейскую и евроатлантическую интеграцию», — сказал он.
По его словам, в таком случае Петр Порошенко мог бы возглавить правительство, поскольку он «достаточно для этого подготовлен».
Турчинов добавил, что необходимо провести досрочные выборы и нынешнее правительство должно «отдать тот груз, который они не могут тянуть».