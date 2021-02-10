Экс-президент Украины, глава партии «Европейская солидарность» («ЕС») Петр Порошенко готов возглавить правительство Украины. Об этом глава штаба «ЕС» Александр Турчинов сказал в интервью BBC News Украина 10 февраля

Турчинов рассказал, что «Европейская солидарность» теоретически готова войти в парламентскую коалицию со «Слугой народа», если депутаты из президентской партии «прозреют и захотят работать на свою страну». Порошенко пригрозил «пятой колонне Кремля» новыми инициативами © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Одна из задач, почему я согласился возглавить штаб "Европейской солидарности", — это как раз попытка объединить демократические, конструктивные силы, чтобы, взяв большинство в Верховной Раде, сформировать компетентное правительство и обеспечить динамичное развитие страны, ее европейскую и евроатлантическую интеграцию», — сказал он.

По его словам, в таком случае Петр Порошенко мог бы возглавить правительство, поскольку он «достаточно для этого подготовлен».

Турчинов добавил, что необходимо провести досрочные выборы и нынешнее правительство должно «отдать тот груз, который они не могут тянуть».