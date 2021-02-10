Нардеп опубликовала фотографию сообщения, полученного в WhatsApp, в котором ее предупредили о подготовке «чернухи» в Facebook и Telegram-каналах. Аноним отметил, что акцент будет делаться на «старых контактах» с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком.
«Обращаюсь в СБУ и ГПУ (Генпрокуратуру. — Ред.), куда направила официальные письма с заявлением о шантаже и манипулятивном вранье. Не хотелось бы получить банальные отписки и попустительство грязи», — написала Геращенко.
Ранее депутат опубликовала скрин записи фальшивого аккаунта в Facebook, использующего ее фото под именем Джессики Лиам, якобы занимающейся трейдингом на бирже криптовалют. При этом подписчиков заинтересовало то, что ответ от сотрудников Facebook Геращенко пришел на русском языке, что может свидетельствовать о том, что нардеп пользуется русскоязычной версией соцсети.