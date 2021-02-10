Депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко обратилась в Службу безопасности Украины (СБУ) в связи с угрозами в социальных сетях. Она рассказала об этом на своей странице в Facebook 10 февраля

Геращенко уличили в использовании русскоязычного Facebook © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Виктором Медведчуком.

«Обращаюсь в СБУ и ГПУ (Генпрокуратуру. — Ред.), куда направила официальные письма с заявлением о шантаже и манипулятивном вранье. Не хотелось бы получить банальные отписки и попустительство грязи», — написала Геращенко.

Ранее депутат опубликовала скрин записи фальшивого аккаунта в Facebook, использующего ее фото под именем Джессики Лиам, якобы занимающейся трейдингом на бирже криптовалют. При этом подписчиков заинтересовало то, что ответ от сотрудников Facebook Геращенко пришел на русском языке, что может свидетельствовать о том, что нардеп пользуется русскоязычной версией соцсети.