В среду, 10 февраля, в шестую годовщину обстрела Краматорска из установок залпового огня «Смерч», лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко выступил с угрозами в адрес России в своем Facebook

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«Сегодня от имени нашей команды презентую несколько новых инициатив, направленных на противодействие российской агрессии, в частности на жесткие меры в отношении "Пятой колонны" Кремля, которая действует в Украине», — заявил Порошенко.

О каких именно инициативах идет речь, он не уточнил.

Обстрел Краматорска из систем залпового огня «Смерч» произошел 10 февраля 2015 года. Пострадало 63 человека, 17 из них погибли.

В обстреле украинская сторона обвинила ополченцев. В Минобороны ДНР назвали обвинения Генштаба ВСУ провокацией.