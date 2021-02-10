Порошенко, который в 2015 году занимал пост президента Украины и был на месте трагедии, обвинил в обстреле города ополченцев ДНР. По его словам, «украинцы никогда не простят убийц».
«Сегодня от имени нашей команды презентую несколько новых инициатив, направленных на противодействие российской агрессии, в частности на жесткие меры в отношении "Пятой колонны" Кремля, которая действует в Украине», — заявил Порошенко.
О каких именно инициативах идет речь, он не уточнил.
Обстрел Краматорска из систем залпового огня «Смерч» произошел 10 февраля 2015 года. Пострадало 63 человека, 17 из них погибли.
В обстреле украинская сторона обвинила ополченцев. В Минобороны ДНР назвали обвинения Генштаба ВСУ провокацией.