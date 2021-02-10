Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов, ставленник и давний знакомый президента Владимира Зеленского, выступил против реформы СБУ, предложенной главой государства, говорится в статье «РБК-Украина» «Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы»

Возражения Баканова касаются вводимого запрета заниматься СБУ досудебным следствием, говорится в публикации.

«Полностью отказаться от досудебного расследования будет целесообразно только тогда, когда мы создадим единый независимый орган досудебного расследования, который не будет совершать при этом оперативно-розыскную деятельность», — приводит издание слова Баканова.

Дело Татаринцева. В суде выяснили, как СБУ стряпает дела © Павел Волков/Украина.ру

Проект закона о реформе СБУ был принят при поддержке партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Сопредседатель ее фракции в Раде Вадим Рабинович горячо поддержал лишение СБУ права заниматься экономическими преступлениями.

«Сегодня, когда к вам приходят проверяющие с "корочками" СБУ, им уже можно не платить. На одного нахлебника стало меньше», — отметил депутат скорое снижение коррупционной нагрузки на бизнес.

Председатель фракции партии «Голос» в Верховной Раде Ярослав Железняк, говоря о текущей деятельности СБУ, отметил, что «это ненормально, когда выбивают двери у производителя детского питания, без объяснений изымают серверы с информацией».