Возражения Баканова касаются вводимого запрета заниматься СБУ досудебным следствием, говорится в публикации.
«Полностью отказаться от досудебного расследования будет целесообразно только тогда, когда мы создадим единый независимый орган досудебного расследования, который не будет совершать при этом оперативно-розыскную деятельность», — приводит издание слова Баканова.
Авторы закона хотят в ближайшем будущем забрать эти полномочия у спецслужбы и передать их Госбюро расследований, однако эта норма будет пересмотрена перед вторым чтением, уверен Баканов.
Проект закона о реформе СБУ был принят при поддержке партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Сопредседатель ее фракции в Раде Вадим Рабинович горячо поддержал лишение СБУ права заниматься экономическими преступлениями.
«Сегодня, когда к вам приходят проверяющие с "корочками" СБУ, им уже можно не платить. На одного нахлебника стало меньше», — отметил депутат скорое снижение коррупционной нагрузки на бизнес.
Председатель фракции партии «Голос» в Верховной Раде Ярослав Железняк, говоря о текущей деятельности СБУ, отметил, что «это ненормально, когда выбивают двери у производителя детского питания, без объяснений изымают серверы с информацией».