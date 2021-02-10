Депутаты от «Слуги народа» и группы «За будущее» предлагают внести изменения в закон об уполномоченном по правам человека на Украине. Законопроект размещен на сайте Верховной Рады

Законопроект зарегистрирован под номером 5019. В частности, изменения касаются статьи 17 закона об омбудсмене.

«Не подлежат рассмотрению жалобы на деятельность Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины, а также судей Конституционного Суда Украины и судей других судов», — говорится в законопроекте.

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Также предлагается снизить минимальный возраст для кандидата на должность омбудсмена с 40 до 35 лет. Кроме того, согласно поправкам, кандидат должен будет иметь минимум 5 лет опыта работы правозащитником.

Планируется запретить занимать должность омбудсмена гражданам, которые в течение последних пяти лет работали в органах прокуратуры, Министерства внутренних дел, Службы безопасности и других правоохранительных органах.

С 15 марта 2018 года пост уполномоченного Верховной Рады по правам человека занимает Людмила Денисова. Срок полномочий омбудсмена составляет 5 лет.

