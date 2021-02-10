Законопроект зарегистрирован под номером 5019. В частности, изменения касаются статьи 17 закона об омбудсмене.
«Не подлежат рассмотрению жалобы на деятельность Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины, а также судей Конституционного Суда Украины и судей других судов», — говорится в законопроекте.
В пояснительной записке отмечается, что выведение их из-под сферы действия закона не означает, что уполномоченный не сможет влиять на деятельность этих органов путем предоставления экспертизы проектов актов, осуществления публичных заявлений и выступлений, предоставления оценки их деятельности с точки зрения рисков для соблюдения прав человека и основополагающих свобод.
Также предлагается снизить минимальный возраст для кандидата на должность омбудсмена с 40 до 35 лет. Кроме того, согласно поправкам, кандидат должен будет иметь минимум 5 лет опыта работы правозащитником.
Планируется запретить занимать должность омбудсмена гражданам, которые в течение последних пяти лет работали в органах прокуратуры, Министерства внутренних дел, Службы безопасности и других правоохранительных органах.
С 15 марта 2018 года пост уполномоченного Верховной Рады по правам человека занимает Людмила Денисова. Срок полномочий омбудсмена составляет 5 лет.