Толпа украинцев без масок «штурмовала» ресторан в центре Тернополя ради бесплатной пиццы. Соответствующее видео 9 февраля опубликовал портал «Тернополь. 20 минут»

На Тернопольщине приготовили самую большую пиццу Украины © Facebook Владимира Тиховича

Люди собрались у входа после обеда и часами ждали своей очереди.

Сотрудники заведения говорят, что пытались образумить посетителей: просили не толкаться и надеть маски, но их просьбы игнорировали.

Вечером к ресторану прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые также не могли ничего сделать, так как толпа находилась не в заведении, а на улице, соответственно закон они не нарушили.

Стояли люди вплоть до 10 вечера, пока не закрылось заведение.

Украинцы продолжают заболевать коронавирусом. За сутки заболели почти 3,5 тысячи человек. В начале февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство страны продлит карантин в стране до 30 апреля.