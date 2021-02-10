Оказалось, что заведение устроило акцию к Международному дню пиццы — при покупке любого блюда дарило посетителям пиццу.
Люди собрались у входа после обеда и часами ждали своей очереди.
Сотрудники заведения говорят, что пытались образумить посетителей: просили не толкаться и надеть маски, но их просьбы игнорировали.
Вечером к ресторану прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые также не могли ничего сделать, так как толпа находилась не в заведении, а на улице, соответственно закон они не нарушили.
Стояли люди вплоть до 10 вечера, пока не закрылось заведение.
Украинцы продолжают заболевать коронавирусом. За сутки заболели почти 3,5 тысячи человек. В начале февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство страны продлит карантин в стране до 30 апреля.