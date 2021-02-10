«Страны ГУМ в ближайшее время не смогут присоединиться к НАТО и ЕС, но интегрируются на европейские рынки и пользуются военно-технической поддержкой НАТО», — сообщил Бортник.
Тройственный союз при этом будет четко антироссийским, поскольку все три страны имеют конфликты с Россией, пишет эксперт.
Бортник полагает, что блок сможет рассчитывать на финансовую и военно-техническую поддержку США.
Он отметил, что основателей ГУМа не примут в НАТО, но могут заключить отдельный военный договор на манер соглашений с Японией и Южной Кореей.
Для США ГУМ станет дополнительным рычагом давления на Москву, подчеркнул Бортник.