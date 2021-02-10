Украина, Молдавия и Грузия намерены создать военно-политический союз, сокращенное название которого ГУМ, рассказал политолог Руслан Бортник 9 февраля на своей странице в Facebook

«Страны ГУМ в ближайшее время не смогут присоединиться к НАТО и ЕС, но интегрируются на европейские рынки и пользуются военно-технической поддержкой НАТО», — сообщил Бортник.

Зеленский рвётся в НАТО, но забывает о главном © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

Бортник полагает, что блок сможет рассчитывать на финансовую и военно-техническую поддержку США.

Он отметил, что основателей ГУМа не примут в НАТО, но могут заключить отдельный военный договор на манер соглашений с Японией и Южной Кореей.

Для США ГУМ станет дополнительным рычагом давления на Москву, подчеркнул Бортник.