Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико предостерег от опасности развязать в Белоруссии гражданскую войну. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Deutsche Welle, опубликованном 10 февраля

Бабарико был задержан в июне 2020 года, уже 8 месяцев он находится в СИЗО КГБ.

Арест за протест. В Минске ужесточат борьбу с оппозицией © president.gov.by

«Фактически это война властной верхушки, опирающейся на военно-силовой блок, а значит, хунты, против части своего народа. И даже не важно, какой по количеству эта часть является — большинством или нет. Самое страшное, что она касается всех слоев населения», — сказал он.

Бабарико отметил два момента, которые могут превратить противостояние в стране в гражданскую войну. Это ужесточение наказания за выражение мнения и вовлечение в борьбу чиновников, госслужащих, работников коммунального хозяйства и т.д., вынужденных выполнять приказы и должностные обязанности, вступая в столкновение с такими же гражданами страны.

Он подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы «простые люди стали ненавидеть друг друга только за то, что они любят символы разного цвета».

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.