Мэр Киева Владимир Кличко заявил 9 февраля в Facebook, что критические комментарии к его записям пишут «боты из России»

Ранее в комментариях к записи Кличко о вакцинах от COVID-19 для Киева градоначальника подвергли критике.

Кличко решил взять ситуацию с вакциной в свои руки © Facebook, Віталій Кличко

«Метро на Троещину и вакцину требуют парни и девушки из аккаунтов в Москве и Ульяновске, в Казахстане, на оккупированных территориях Донбасса. Вы там, боты, не волнуйтесь! Ваш заказчик вам все сделает — и вакцину организует, и на метро покатает — в Ульяновске», — написал Кличко.

«И все же, Виталий, где МЕТРО на Троещину??? Если что — я из Киева», «Действия важнее слов. Хочешь привезти вакцины — привези молча, без анонсов и рекламы. Хочешь почистить город от снега — почисти, чтобы было видно на улицах, а не в ФБ», — написали в комментариях.

При этом в одной из недавних записей Кличко обратился к водителям с просьбой из-за снегопада пересесть на общественный транспорт и не вести детей в школу. В ответ множество киевлян пожаловались на пробки из-за снегопада и медленной работы техники.

«Нормальная транспортная развязка для пользования общественным транспортом не обеспечена — тротуары для того, чтобы доставить детей в школу не почищены — на дорогах (от маленьких улиц до крупных автомобильных шлюзов) снегоуборочной техники не видно. В таких условиях, конечно, удобно давать подобные рекомендации, но это называется наглое лицемерие», «А как ехать общественным транспортом, если его мало? Стоять в очереди час! В таких случаях, может, позволить запускать в трамваи, троллейбусы и автобусы чуть больше, чем по числу сидячих мест?!» — ответили мэру в соцсети.

Ранее Кличко пообещал, используя свои контакты с иностранными компаниями, закупить для Киева 1 миллион доз препарата для вакцинации 500 000 киевлян.