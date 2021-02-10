Российский певец Александр Медведев, известный под псевдонимом Шура, 9 февраля опубликовал в своем Instagram свою фотографию, где радикально изменился

«Хватит худеть»: Шура напугал фанатов сходством с чурчхелой - фото © Шура/Instagram

«Ряха, конечно, у меня была знатная. Берегите себя и следите за своим здоровьем!» — отметил Шура.

Поклонники по-разному отреагировали на его новый вид: некоторые похвалили звезду, другие отметили, что полнота Шуре шла больше.

«Такой приличный без макияжа и лишних кг», «Александр, вы очень хорошо выглядели и пухленьким, и сейчас», «Пухлым было лучше», «Все говорили, не ходи на подтяжки, худей… Вот результат. Теперь в качалку», «Пухляшкой тоже неплохо, но сейчас вернулся прям в конец 90-х, помолодел», «Он похудел не из-за того, что резко взял волю в кулак! У Александра была операция на желудке (точно не знаю, какая именно), и после этого питался одними пюрешками», — написали они в комментариях.

Кто-то напомнил, что Шуре пришлось худеть из-за изменения системы питания после операции на зубах. Ходя среди поклонников артиста продолжают ходить слухи, что операция была сделана на желудке.

Несколько лет назад Служба безопасности Украины запретила Шуре въезд в страну. Тогда он попросил украинцев сплотиться против националиста Дмитрия Корчинского.