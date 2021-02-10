По его словам, реакция Европы на ситуацию вокруг Навального повлияла на позицию президента России Владимира Путина.
«Ему приходится действовать более решительно и радикально. И такие решительные, радикальные действия распространяются и на Донбасс», — сказал Кравчук.
В частности, его напугал недавно прошедший в Донецке форум «Русский Донбасс».
По словам Кравчука, после этого мероприятия стало ясно, что лидерам Донецкой и Луганской Народных Республик поставлено задание «построить национальные государства, которые должны интегрироваться в Россию» на территориях Донецкой и Луганской областей, в том числе пока подконтрольных Украине.
Он также отметил, что перемирие в Донбассе в данный момент не соблюдается.