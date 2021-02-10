Народный артист Российской Федерации Эммануил Виторган, родители которого были родом из Одессы, дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, где в том числе рассказал про родину предков и «генетический зов». Программа вышла в эфир 9 февраля

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«У Вас срабатывает что-то, генетический зов, когда Вы находитесь в Одессе?» — поинтересовался журналист.

«Мне просто приятно, я не знаю, что это за зов, но хочется с ними выпить, что за зов?» — ответил актер.

Виторган напомнил, что уже совсем скоро отправится на родину своих родителей, где у него будут творческие вечера, и заявил, что очень ждет их и даже «жаждет» общения с одесситами.

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Эммануил Виторган — советский и российский актер театра и кино. Родители артиста были родом из Одессы. Отец — Гедеон Виторган был крупным советским хозяйственником, работал в мукомольной промышленности, а мать — Хая Виторган выполняла обязанности домохозяйки.