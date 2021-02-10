Не выходить на мороз голодным
Специалисты объяснили, что идти на трескучий мороз голодным — большая ошибка. Ведь только после того, как мы поедим, начинает вырабатываться энергия. Причем долгоиграющим эффектом обладают не все продукты.
Если вы съедите кусок мяса, он будет долго перевариваться и, соответственно, долго согревать вас изнутри. Похожим эффектом обладают сало, цельнозерновые каши, орехи. А вот если вы ограничитесь только чашечкой кофе, велик шанс, что уже через пять минут морозной прогулки вас начнет трясти от холода.
Перед прогулкой не пить чай
Еще одна распространенная ошибка — перед выходом на улицу «заправляться» горячим чаем. После чаепития вы скорее всего вспотеете, на коже выделится немного жидкости, и вы замерзнете быстрее. Чаевничать лучше уже на улице, когда вы чувствуете, что начали мерзнуть. При дефиците тепла даже кипяток не заставит вас потеть. Зато он заставит кровь быстрее бежать по телу. Поэтому на длительную прогулку прихватите с собой термос с чаем.
Носить просторную одежду
Когда на улице трещит мороз, забудьте об облегающих фигуру вещах. Между телом и одеждой должна быть воздушная прослойка, благодаря этому лучше происходит теплообмен. И очень желательно, чтобы на вас было несколько слоев одежды. Это тоже не даст замерзнуть.
Пользоваться защитными кремами
Зимой кожа у многих сильно пересушена. Сказывается сухой воздух из-за центрального отопления, ветер, мороз. Поэтому регулярно смазывайте ее питательными кремами — так ей будет легче справиться с морозным воздухом. Идеально пользоваться кольдкремом — средством, специально рассчитанным на морозы. Это очень жирный питательный крем, который имеет специальный противоморозный состав. Наносить его нужно за полчаса до выхода на улицу.
Если все-таки переохладились
Не нужно растирать руки или лицо, чтобы не травмировать кожу и сосуды.
Придя домой, разденьтесь и идите в душ. Замерзший человек плохо чувствует температуру, и можно заработать ожог. Вначале температура воды должна быть 24-25 градусов, потом постепенно ее повышайте до 36 градусов. После душа, одевшись в сухую и теплую одежду, забирайтесь под одеяло и гоняйте чаи.
На обмороженные участки можно ненадолго приложить кусок ткани, смоченный в теплом картофельном отваре или смеси ромашкового чая и репчатого лука (в таких пропорциях, чтобы получилась консистенция сметаны). Такие компрессы можно повторять до 5-6 раз в день. Они оказывают заживляющее и противовоспалительное действие.