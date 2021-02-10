Законопроект о запрете в США признания Крыма территорией России был вновь зарегистрирован в Конгрессе. Проект был на днях зафиксирован в системе американского законотворчества

«Укрзализныця» присоединила Крым к России © Facebook, Євген Кравцов автором выступил член Конгресса США, глава парламентской ассамблеи НАТО Джеральд Коннолли. Это не первая его такого рода инициатива.

«Я повторно внес в Конгресс Соединенных Штатов законопроект о непризнании аннексии Крыма. Он запрещает институциям в США совершать какие-либо действия, которыми бы признавался суверенитет России в Крыму», — заявил конгрессмен во время международной дискуссии «Украина-НАТО: видение 2030».

Ранее положение о непризнании воссоединения Крыма с РФ уже было законодательно закреплено в США в марте 2019 года.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».