«Буквально в четверг (11 февраля. — Ред.) мы ожидаем первую подачу документов на регистрацию вакцины в Украине. Эта вакцина Pfizer должна быть зарегистрирована, поскольку в Украине мы будем разрешать использование исключительно зарегистрированных вакцин, ее должна разрешить ВОЗ — или переквалификацию, или разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях», — заявил Ляшко.
При этом он отметил, что вакцина не будет поставлена одновременно в необходимом количестве. По словам врача, для эффективного охвата населения вакцинацией и разработан план иммунизации населения, который предусматривает пять этапов.
Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что ведомство намерено обеспечить бесплатный доступ к вакцине от коронавируса для всех граждан до конца 2021 года. Он уточнил, что вакцинация будет добровольной.