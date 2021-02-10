Компания Pfizer подаст документы на регистрацию на Украине своей вакцины против коронавируса уже 11 февраля. Об этом замглавы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил на Всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» 9 февраля, передает Vesti.ua

В МОЗ пообещали бесплатную вакцинацию всем украинцам до 2022 года © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк заявил Ляшко.

При этом он отметил, что вакцина не будет поставлена одновременно в необходимом количестве. По словам врача, для эффективного охвата населения вакцинацией и разработан план иммунизации населения, который предусматривает пять этапов.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что ведомство намерено обеспечить бесплатный доступ к вакцине от коронавируса для всех граждан до конца 2021 года. Он уточнил, что вакцинация будет добровольной.