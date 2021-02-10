Березовский отметил, что аккаунт представительства МИД России в Крыму верифицирован в соцсети давно, поэтому полемика, которую сейчас развернули представители Украины, выглядит достаточно странно.
«Происходящее можно охарактеризовать единственной фразой: "Правда глаза режет". <…> Успехи Крыма, которыми мы делимся с зарубежным зрителем, видимо, не могли пройти незамеченными у наших украинских партнеров, но бог им судья», — сказал дипломат.
Березовский подчеркнул, что в аккаунте крымского диппредставительства в Twitter публикуются исключительно проверенные и достоверные данные и претензий со стороны платформы ни разу не поступало.
Ранее посол Украины в США Владимир Ельченко направил руководству Twitter жалобу c просьбой блокировать российский аккаунт. Против верификации также выступила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
После государственного переворота на Украине в 2014 году власти полуострова провели референдум, на котором подавляющее большинство крымчан высказалось за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией.