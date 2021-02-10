Блокировка еще 16 российских телеканалов в Латвии — это «языковое свинство». Так 9 февраля оценил запрет на вещание Нацсовета по электронным СМИ сопредседатель Русского союза Латвии, бывший депутат сейма Мирослав Митрофанов, передает РИА Новости

Латвия заблокировала почти два десятка российских телеканалов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он пояснил, что в соответствии с законом, принятым в 2020 году, 80% базового пакета кабельного телевидения должно быть на языках Евросоюза, в список которых русский язык не входит. Однако операторы могут предложить пользователям подключить эти телеканалы дополнительно, в качестве приложения к базовому пакету. Чтобы не дать им такой возможности, вещание российских каналов блокируют, считает бывший депутат сейма.

Накануне сообщалось, что в Латвии заблокируют ретрансляцию еще 16 российских телеканалов. Речь идет о REN TV Baltic, НТВ МИР Baltic, Karusel International, «НТВ Сериал» и других. До этого латвийский оператор кабельного телевидения Tet с 1 февраля прекратил трансляцию российского Первого канала, каналов «НТВ Мир», «РЕН ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».