Представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что планов отправить назначенного и утвержденного в Минске посла США Джули Фишер в Белоруссию нет. Его слова приводит РИА Новости 10 февраля

Прайсу на брифинге был задан вопрос, собирается ли Фишер вручить верительные грамоты президенту Белоруссии Александру Лукашенко или же она будет общаться с оппозицией.

«Назначенная посол, как вы знаете, ездила на прошлой неделе в страны-партнеры. Мы здесь тесно координируемся с нашими европейскими партнерами по этому вопросу. У меня нет для вас ничего нового по ее планам, каким-либо планам поехать в Белоруссию», — сказал Прайс.

Ранее Фишер вместо встречи с президентом Белоруссии и вручения верительных грамот отправилась в Литву, где побеседовала с противницей Александра Лукашенко Светланой Тихановской.

Среди прочего Фишер дала понять, что несмотря на всю поддержку, которую США оказывают Тихановской, последняя не является желанной персоной в США: белорусской оппозиционерке посоветовали не появляться в Штатах под предлогом того, что свирепствует пандемия коронавируса.

Хотя США и не признают Лукашенко легитимным главой белорусского государства, не называют они законно избранным президентом и Тихановскую, которая проиграла первый этап борьбы с Лукашенко.