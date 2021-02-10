В cети появилось фото Лукашенко без усов
В cети появилось фото Лукашенко без усов
© Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь
В новом разделе «Президент — детям» есть информация об истории страны, государственном устройстве, символике, Конституции, а также правах ребенка.

На одной из страниц есть советы для детей о способах стать белорусским президентом.

«Нужно многому учиться, иметь широкий кругозор, любить свою страну и стремиться сделать ее лучше. Говоря простыми словами, нужно быть гражданином и патриотом», — рассказали на сайте.

Пресс-служба президента также опубликовала на сайте фотографии из семейного архива Лукашенко, на которых он вместе с детьми и внуками. Этот раздел получил название «Президент без галстука».