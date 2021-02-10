На обновленном сайте президента Белоруссии Александра Лукашенко появился раздел с советами для детей о том, как стать лидером страны

В cети появилось фото Лукашенко без усов © Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

На одной из страниц есть советы для детей о способах стать белорусским президентом.

«Нужно многому учиться, иметь широкий кругозор, любить свою страну и стремиться сделать ее лучше. Говоря простыми словами, нужно быть гражданином и патриотом», — рассказали на сайте.

Пресс-служба президента также опубликовала на сайте фотографии из семейного архива Лукашенко, на которых он вместе с детьми и внуками. Этот раздел получил название «Президент без галстука».