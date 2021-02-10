Предположительно, женщина была на седьмом месяце беременности. У нее начались преждевременные роды, после которых она самостоятельно перерезала пуповину и спрятала тело младенца в холодильнике.
Впоследствии у украинки началось кровотечение, и ей пришлось обратиться в больницу. Оказалось, что на учете в женской консультации она не состояла, а также скрывала свою беременность от мужа. Медикам она рассказала, что самостоятельно прервала нежелательную беременность, однако затем рассказала полиции, что сделала с телом новорожденной девочки. Женщина утверждает, что ребенок родился мертвым.
Правоохранители начали уголовное производство по факту умышленного убийства новорожденного.