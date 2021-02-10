В Ровенской области 34-летняя женщина родила ребенка дома, завернула его в полотенце и положила в морозильную камеру. Об этом 9 февраля сообщили на сайте Нацполиции области

Киркоров обсудил беременность Бузовой с рэпером Dava © Давид Манукян/Инстаграм начались преждевременные роды, после которых она самостоятельно перерезала пуповину и спрятала тело младенца в холодильнике.

Впоследствии у украинки началось кровотечение, и ей пришлось обратиться в больницу. Оказалось, что на учете в женской консультации она не состояла, а также скрывала свою беременность от мужа. Медикам она рассказала, что самостоятельно прервала нежелательную беременность, однако затем рассказала полиции, что сделала с телом новорожденной девочки. Женщина утверждает, что ребенок родился мертвым.

Правоохранители начали уголовное производство по факту умышленного убийства новорожденного.