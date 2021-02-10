Посол Украины в Грузии Игорь Долгов 9 февраля раскритиковал главу Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили за его призывы к грузинским гражданам продолжать протесты и неповиноваться полиции, передает РИА Новости

«Зачем ей это надо?» Названа новая любовница Михаила Саакашвили © Facebook, Елизавета Ясько

По словам посла, любые призывы к неподчинению неприемлемы.

Накануне Саакашвили в соцсети Facebook призвал митингующих, которые выступают в Грузии с требованием снять коронавирусные ограничения, продолжать в том же духе. По словам экс-президента Грузии, участники акции не должны платить штрафы, которые им выписывает полиция за нарушение запрета на ночное передвижение (действует в Грузии из-за коронавируса). Саакашвили подчеркнул необходимость продолжить более масштабные акции протеста по всей стране.