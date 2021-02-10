«Призывы бывшего президента Грузии не способствуют развитию двусторонних отношений и стратегического партнерства между странами. Конкретное мнение одного конкретного лица — гражданина Украины и бывшего гражданина Грузии — не повредит дружбе между двумя государствами», — заявил Долгов.
По словам посла, любые призывы к неподчинению неприемлемы.
Накануне Саакашвили в соцсети Facebook призвал митингующих, которые выступают в Грузии с требованием снять коронавирусные ограничения, продолжать в том же духе. По словам экс-президента Грузии, участники акции не должны платить штрафы, которые им выписывает полиция за нарушение запрета на ночное передвижение (действует в Грузии из-за коронавируса). Саакашвили подчеркнул необходимость продолжить более масштабные акции протеста по всей стране.