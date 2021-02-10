Тотальная коррупция не позволяет проводить реформы на Украине. Об этом 9 февраля заявил исполнительный вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис, передает «Интерфакс-Украина»

Киев опять готов щедро платить британским частникам: коррупция или внешний контроль? © Christopher Priest / flickr

«Широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ на Украине. Ее ключевые институты должны иметь сильное и независимое руководство, иметь возможность выполнять свою работу без политического, экономического или иного вмешательства», — сказал Домбровскис, добавив, что «от контрабанды выигрывают только преступники и олигархи».

«Это необходимо остановить. <…> Борьба с коррупцией — ключевое условие макрофинансовой поддержки ЕС», — заявил вице-председатель ЕК.

Он заверил, что в этом ЕС готов оказать помощь Украине.