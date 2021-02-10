Кроме того, поставки вакцины могут сорваться из-за того, что Рада с запозданием приняла закон о регистрации медпрепаратов.
В связи с этим Lekhim просит власти Украины перенести первые поставки вакцины до апреля.
Источник Reuters в Минздраве подтвердил эту информацию.
«Lekhim написала письмо с просьбой отложить сроки доставки», — сказал он.
Власти Украины планировали начать вакцинацию уже в середине февраля.
Контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Украина подписала 30 декабря прошлого года.