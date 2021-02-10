Экспортная лицензия от китайского правительства на вакцину от коронавируса Sinovac для Украины задерживается. Об этом 9 февраля сообщает Reuters со ссылкой на украинскую компанию Lekhim – импортёра этой вакцины

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В связи с этим Lekhim просит власти Украины перенести первые поставки вакцины до апреля.

Источник Reuters в Минздраве подтвердил эту информацию.

«Lekhim написала письмо с просьбой отложить сроки доставки», — сказал он.

Власти Украины планировали начать вакцинацию уже в середине февраля.

Контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Украина подписала 30 декабря прошлого года.

