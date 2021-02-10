По его словам, отношения Белоруссии и России выгодны как Минску, так и Москве.
«Это важный транзитный коридор, роль которого особенно возросла после разрыва отношений (России) с Украиной. Наконец, белорусская экономика остаётся вполне жизнеспособной и связанной с Россией тесными кооперационными связями», — отметил Шимов.
Он напомнил, что некоторые виды производимой в Белоруссии продукции, например, колесные тягачи для российских ракетных комплексов, являются уникальными, и их импортозамещение представляет серьезную, хотя и не неразрешимую, трудность.
Кроме того, геополитически, отметил Шимов, Белоруссия — последнее недостающее звено в антироссийском санитарном кордоне на западном направлении и почти десять миллионов человек русскоязычного (фактически русского) населения с высоким индексом человеческого развития.
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