Белоруссия геополитически – последнее недостающее звено в антироссийском санитарном кордоне в западном направлении, считает белорусский политолог Всеволод Шимов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По его словам, отношения Белоруссии и России выгодны как Минску, так и Москве.

«Это важный транзитный коридор, роль которого особенно возросла после разрыва отношений (России) с Украиной. Наконец, белорусская экономика остаётся вполне жизнеспособной и связанной с Россией тесными кооперационными связями», — отметил Шимов.

Всеволод Шимов: Белорусские политики не заинтересованы в интеграции с РФ © vk.com, Всеволод Шимов

Кроме того, геополитически, отметил Шимов, Белоруссия — последнее недостающее звено в антироссийском санитарном кордоне на западном направлении и почти десять миллионов человек русскоязычного (фактически русского) населения с высоким индексом человеческого развития.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.