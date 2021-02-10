Белорусский политический класс не заинтересован в углублении интеграции с Россией, уверен белорусский политолог Всеволод Шимов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Всеволод Шимов: Белорусские политики не заинтересованы в интеграции с РФ © vk.com, Всеволод Шимов «Белорусский политический класс не заинтересован в углублении интеграции, рассматривая ее как угрозу белорусскому суверенитету, а значит, и своей власти. Российская же сторона демонстрирует неспособность как-то изменить это положение и, похоже, не имеет какой-то четкой стратегии в отношении Белоруссии», — сказал политолог. Полный текст интервью можно прочесть здесь.