По словам эксперта, белорусская экономика по-прежнему структурно зависит от российской — от поставок российских энергоносителей и доступа к российскому рынку. При этом в полноценный политический союз эти отношения не конвертируются.
«Белорусский политический класс не заинтересован в углублении интеграции, рассматривая ее как угрозу белорусскому суверенитету, а значит, и своей власти. Российская же сторона демонстрирует неспособность как-то изменить это положение и, похоже, не имеет какой-то четкой стратегии в отношении Белоруссии», — сказал политолог.
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