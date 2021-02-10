В Минске 11-12 февраля состоится Всебелорусской народное собрание, которое рассмотрит и предложит стране внесение изменений в Конституцию. Эти изменения, как предполагают эксперты, должны помочь Белоруссии преодолеть политический кризис и, возможно, обеспечат законодательный переход к СГ с РФ.
По словам Малашенкова, Союзное государство «слишком похоже на вассальные отношения, как в Средние века».
«Строить отношения можно в рамках Евразийского союза, главное, чтобы это не выглядело как вассалитет, потому что это населению очень сильно не нравится. Человеку хочется хотя бы формально чувствовать себя гражданином другого государства, а не просто придатка», — заявил он.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.
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