Население Белоруссии не поддерживает интеграцию с Россией в рамках Союзного государства (СГ), потому что хочет чувствовать себя частью отдельного государства, а не придатка. Об этом белорусский журналист Василий Малашенков сказал в интервью изданию Украина.ру

Михеев объяснил, почему не удается создать Союзное государство © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

По словам Малашенкова, Союзное государство «слишком похоже на вассальные отношения, как в Средние века».

«Строить отношения можно в рамках Евразийского союза, главное, чтобы это не выглядело как вассалитет, потому что это населению очень сильно не нравится. Человеку хочется хотя бы формально чувствовать себя гражданином другого государства, а не просто придатка», — заявил он.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.