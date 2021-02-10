В Минске 11-12 февраля состоится ВНС, которое рассмотрит и предложит стране внесение изменений в Конституцию. Эти изменения, как предполагают эксперты, должны помочь Белоруссии преодолеть политический кризис и, возможно, обеспечат законодательный переход к Союзному государству с РФ.
По словам Малашенкова, интеграция — это вопрос стратегического выбора. Так, для Минска важна военная составляющая, а у России есть ядерный зонтик и вооружение, которое Белоруссия никогда не сможет получить.
«У России есть большое русскоязычное сообщество. Если Россия хочет иметь такое же влияние, как у Франции и Великобритании через культуру, бизнесы, она должна иметь такие форпосты. В противном случае эти форпосты будут отходить к другим крупным державам», — отметил журналист.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.