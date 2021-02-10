Часть российской власти пытается продвигать концепцию русского мира, и для этого ей необходимы форпосты, одним из которых может быть Белоруссия. Об этом белорусский журналист Василий Малашенков сказал в интервью изданию Украина.ру

Шатько рассказал о перспективах Союзного государства © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

По словам Малашенкова, интеграция — это вопрос стратегического выбора. Так, для Минска важна военная составляющая, а у России есть ядерный зонтик и вооружение, которое Белоруссия никогда не сможет получить.

«У России есть большое русскоязычное сообщество. Если Россия хочет иметь такое же влияние, как у Франции и Великобритании через культуру, бизнесы, она должна иметь такие форпосты. В противном случае эти форпосты будут отходить к другим крупным державам», — отметил журналист.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.