Российский бизнес не понимает, по каким законам работает белорусский бизнес, поэтому часто срывает сделки по покупке активов. Об этом белорусский журналист Василий Малашенков сказал в интервью изданию Украина.ру

Баранчик объяснил, почему в Белоруссии сегодня нет ни одного «честного бизнесмена» © Facebook, Юрий Баранчик

В качестве примера он привел ситуацию с белорусской сетью магазинов детских товаров «Буслик», которую, по слухам, должен был купить «Детский мир». Но в итоге «Детский мир» сам зашел в Белоруссию, а «Буслик» приобрели поляки.

Малашенков пояснил, что это произошло, в частности, из-за того, что поставщики «Детского мира» из Узбекистана, что невыгодно Белоруссии, у которой есть свои текстиль и легкая промышленность. Поэтому, по его словам, сеть магазинов, которая открывается в Белоруссии, не может быть полным продолжением российской сети, несмотря на близость двух стран и правительственные договоры.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.