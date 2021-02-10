«Понимаете, нужно снимать пробковый шлем, въезжая на территорию [Белоруссии]. Это не Ост-Индская компания, это государство с похожим менталитетом, но все-таки с другим, с другим регулированием. Здесь есть свои особенности», — отметил он.
В качестве примера он привел ситуацию с белорусской сетью магазинов детских товаров «Буслик», которую, по слухам, должен был купить «Детский мир». Но в итоге «Детский мир» сам зашел в Белоруссию, а «Буслик» приобрели поляки.
Малашенков пояснил, что это произошло, в частности, из-за того, что поставщики «Детского мира» из Узбекистана, что невыгодно Белоруссии, у которой есть свои текстиль и легкая промышленность. Поэтому, по его словам, сеть магазинов, которая открывается в Белоруссии, не может быть полным продолжением российской сети, несмотря на близость двух стран и правительственные договоры.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.