Если бы в Белоруссии существовала амнистия капитала, возможно, она искоренила бы причины для ареста экс-кандидата в президенты страны Виктора Бабарико. Об этом белорусский журналист Василий Малашенков сказал в интервью изданию Украина.ру

Белорусский политик сказала, при каких обстоятельствах о Бабарико никто ничего бы не узнал © Facebook, Виктор Бабарико Александру Лукашенко вопрос о том, будет ли в республике реализована амнистия капитала. По его словам, многие бизнесмены по экономическим или политическим причинам держат капитал за рубежом, а в случае его амнистии могли бы начать вкладывать его в экономику страны, что способствовало бы стабилизации обстановки.

В ответ на это Малашенкову заявили, что прорабатывают этот вопрос, и в будущем ситуация в этой области станет лучше, чем в России и других странах.

«Но пока я не вижу изменений. Мне кажется, что весь кейс с Виктором Бабарико связан именно с этим. Я не знаю, нарушил он закон или нет, но он точно имел структуры за рубежом. Если бы была амнистия, он, может быть, вывел капиталы сюда, и не было бы причины для ареста», — отметил журналист.

В июне 2020 года в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Позднее были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Все фигуранты, кроме Бабарико, признали вину, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.