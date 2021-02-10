В Минске 11-12 февраля состоится ВНС, которое рассмотрит и предложит стране внесение изменений в Конституцию. Эти изменения, как предполагают эксперты, должны помочь Белоруссии преодолеть политический кризис и, возможно, обеспечат законодательный переход к Союзному государству с РФ.
«Одна из целей — показать, что в обществе есть какая-то консолидация и идет разрешение внутриполитического кризиса. Часть населения эту картинку примет, но другую часть это только разозлит, потому что в этом собрании в основном примет участие властная вертикаль», — заявил Малашенков.
Он считает, что ВНС поможет разрешить политический кризис в стране только в том случае, «если там будет заявлено что-то такое, чего никто не ожидает», например, отпустят всех политзаключенных. Но на это, по мнению журналиста, белорусские власти не пойдут.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.