На Всебелорусском народном собрании (ВНС) будет озвучено решение внутриполитического кризиса в Белоруссии, которое разозлит часть населения страны. Об этом белорусский журналист Василий Малашенков сказал в интервью изданию Украина.ру

Мамонтов объяснил, можно ли верить в серьезность Всебелорусского народного собрания © Sputnik / Miroslav Rotari

«Одна из целей — показать, что в обществе есть какая-то консолидация и идет разрешение внутриполитического кризиса. Часть населения эту картинку примет, но другую часть это только разозлит, потому что в этом собрании в основном примет участие властная вертикаль», — заявил Малашенков.

Он считает, что ВНС поможет разрешить политический кризис в стране только в том случае, «если там будет заявлено что-то такое, чего никто не ожидает», например, отпустят всех политзаключенных. Но на это, по мнению журналиста, белорусские власти не пойдут.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.