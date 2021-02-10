Россия пыталась купить лояльность белорусских элит, что являлось заведомо проигрышной позицией, считает белорусский политолог Всеволод Шимов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Всеволод Шимов: Белорусские политики не заинтересованы в интеграции с РФ © vk.com, Всеволод Шимов

«Я думаю, целью со стороны России была покупка лояльности белорусских элит. Но эта стратегия заведомо проигрышная, как показала ситуация на Украине, которую также долгое время заливали деньгами. Куда более правильной была бы работа с белорусским гражданским обществом и молодежью, белорусским экспертным сообществом, направленная на формирование широкого общественного запроса на интеграцию с Россией», — сказал эксперт.

К сожалению, отметил Шимов, такая работа не проводилась, в результате в белорусском гражданском обществе абсолютно преобладают представители прозападного национализма.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.