По его мнению, отношения Белоруссии и России должны выстраиваться исходя из того, что жители этих стран — единый народ.
«Однако нужно понимать, что эту точку зрения категорически не разделяют ни белорусская власть, ни оппозиция. Отношение официального Минска к союзу с Россией всегда было сугубо потребительским — получение экономических льгот и преференций, но недопущение "опасного" политического сближения. Белорусская оппозиция в массе своей представлена антироссийски настроенными националистами большей или меньшей степени радикализма», — сказал эксперт.
Шимов отметил, что, учитывая, что в белорусском политическом классе отсутствует запрос на сближение с Россией, вряд ли стоит ожидать, что какие-то пункты о союзном статусе Белоруссии могут появиться в ее конституции.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.
На 11-12 февраля назначено шестое в истории современной Белоруссии Всебелорусское народное собрание. На нем планируется рассмотреть предложения по возможным поправкам к конституции страны.