Белорусы и русские – один народ, но эту точку зрения категорически не разделяют ни белорусские власти, ни оппозиция. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов

По его мнению, отношения Белоруссии и России должны выстраиваться исходя из того, что жители этих стран — единый народ.

«Однако нужно понимать, что эту точку зрения категорически не разделяют ни белорусская власть, ни оппозиция. Отношение официального Минска к союзу с Россией всегда было сугубо потребительским — получение экономических льгот и преференций, но недопущение "опасного" политического сближения. Белорусская оппозиция в массе своей представлена антироссийски настроенными националистами большей или меньшей степени радикализма», — сказал эксперт.

Всеволод Шимов: Белорусские политики не заинтересованы в интеграции с РФ © vk.com, Всеволод Шимов

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

На 11-12 февраля назначено шестое в истории современной Белоруссии Всебелорусское народное собрание. На нем планируется рассмотреть предложения по возможным поправкам к конституции страны.