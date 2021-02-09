Теоретически Украину устроило бы получение Донецкой и Луганской областей без жителей, которых бы забрала Россия, однако у последней таких возможностей нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-американский политолог Николай Злобин

Михаил Погребинский: Для Европы реализация Минских соглашений означает победу Путина © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Вашингтон будет стоять на позиции целостности Украины до тех пор, пока кто-нибудь ему не докажет, что включение ЛДНР в Россию, например, является воссоединением народа, тогда американская политика, по крайней мере, будет ставить под сомнение первоначальный постулат.

То же самое относится и к Крыму, добавил Николай Злобин.

Полностью интервью можно прочитать здесь.