«Те требования, которые мы преследуем, вынуждают нас к военной поддержке наших партнеров, и мы готовы помогать Украине в отдельных операциях», — сказал Джеральд Коннолли.
По его словам, на пути в НАТО Украине нужно противодействовать коррупции, укреплять верховенство права и не позволять вмешиваться Службе безопасности в экономические дела.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект, которым допустил иностранных военных на Украину для учений в 2021 году.