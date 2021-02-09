Требования НАТО вынуждают альянс оказывать военную помощь своим союзникам. Об этом в ходе конференции «Украина - НАТО: видение – 2030» заявил президент Парламентской ассамблеи альянса, член Конгресса США Джеральд Коннолли

Зеленский рвётся в НАТО, но забывает о главном © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

По его словам, на пути в НАТО Украине нужно противодействовать коррупции, укреплять верховенство права и не позволять вмешиваться Службе безопасности в экономические дела.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект, которым допустил иностранных военных на Украину для учений в 2021 году.