По его словам, «Газпром» рассчитывает завершить строительство газопровода, однако компания не может полностью раскрыть весь объем информации, так как испытывает давление со стороны противников проекта.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода протяженностью 2460 километров общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности, страны Прибалтики и Украина.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, осталось достроить примерно 148 километров газопровода. Из них в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.