Возможный срок завершения строительства основного участка «Северного потока-2», который пролегает в территориальных водах Дании, — апрель 2021 года. Об этом в 9 февраля в ходе телефонной конференции сообщил начальник отдела по работе с инвесторами «Газпрома» Александр Демченко, передает «РИА Новости»

«Северный поток – 2» стал одной из важнейших тем мировой политики © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода протяженностью 2460 километров общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности, страны Прибалтики и Украина.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, осталось достроить примерно 148 километров газопровода. Из них в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.