В «Лекхиме» сослались на задержки с получением экспортной лицензии от китайского правительства и несвоевременное принятие украинским парламентом специального закона о регистрации вакцин.
«Последствиями этих событий стали задержка согласования графика поставок между АО «Лекхим» и Sinovac Biotech и перенос сроков поставки вакцины в Украину», — говорится в письме.
Из-за того, что показатели эффективности препарата Sinovac были неодинаковыми при тестировании в разных странах, было неясно, одобрит ли применение вакцины Украина. По соглашению фармкомпании с правительством Украины, вакцина должна быть эффективна против коронавируса не менее чем на 70%.
Однако, согласно письму, предложенная новая формулировка соглашения включала бы в 70% тех пациентов, у которых выявили легкие симптомы, также предполагается, что из нее исключат ссылку на данные об эффективности, которые должны быть подтверждены производителем.
Собеседники Reuters в Минздраве и Госагентстве по медицинским закупкам Украины подтвердили информацию о письме.
Ранее сообщалось, что 30 декабря 2020 года Украина заключила контракт с Китаем на поставку 1,9 млн доз вакцины Sinovac. Планировалось начать вакцинацию населения с середины февраля.