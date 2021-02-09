Украинская фармкомпания «Лекхим» попросила власти Украины отложить первые поставки своих вакцин COVID-19 до апреля. Об этом 9 февраля сообщает Reuters со ссылкой на письмо «Лекхима»

В «Лекхиме» сослались на задержки с получением экспортной лицензии от китайского правительства и несвоевременное принятие украинским парламентом специального закона о регистрации вакцин.

«Последствиями этих событий стали задержка согласования графика поставок между АО «Лекхим» и Sinovac Biotech и перенос сроков поставки вакцины в Украину», — говорится в письме.

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Однако, согласно письму, предложенная новая формулировка соглашения включала бы в 70% тех пациентов, у которых выявили легкие симптомы, также предполагается, что из нее исключат ссылку на данные об эффективности, которые должны быть подтверждены производителем.

Собеседники Reuters в Минздраве и Госагентстве по медицинским закупкам Украины подтвердили информацию о письме.

Ранее сообщалось, что 30 декабря 2020 года Украина заключила контракт с Китаем на поставку 1,9 млн доз вакцины Sinovac. Планировалось начать вакцинацию населения с середины февраля.